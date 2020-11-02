Almanya'nın koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tetikliyor

Alman biyoteknoloji firması CureVac tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Faz I çalışmalarında kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği görüldü.

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Milyonlarca insanı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini sona erdirme yarışı, aşı üreticileri tarafında kızışırken; Alman yatırımcı Dietmar Hopp, GlaxoSmithKline ve Gates Vakfı tarafından desteklenen Alman biyoteknoloji firması CureVac tarafından geliştirilen aşının Faz I çalışmalarında kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği açıklandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; yıl sonuna doğru testlerin başlayabileceği duyuruldu.

CureVac firması da Moderna ve BionTech gibi mesajcı RNA (mRNA) yaklaşımını kullanıyor ancak diğer iki firma, toplu testlere CurVac'tan daha önce temmuz ayı sonlarında başlamıştı.

CureVac, CVnCoV olarak bilinen potansiyel aşısının genel olarak iyi tolere edildiğini ve sonuçların şirketin yıl sonundan önce insanlar üzerinde testlerin son aşamasını başlatma planlarını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.