Antalyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de Antalyaspor'un konuğu olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Ozan ve 84. dakikada penaltıdan Perotti kaydetti. Antalyaspor'un tek golü, 52. dakikada Podolski'den geldi. Antalyaspor'da 45. dakikada Jahovic, kırmızı kart görürken; Fenerbahçe'de ise 90+7'de Sinan Gümüş atıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

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Süper Lig'de 7. hafta maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynana karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Rakip kaleye 28 şut atan, 4 kez direğe takılan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada penaltıdan Diego Perotti kaydetti. Antalyaspor'un tek golü, 52. dakikada Lukas Podolski'den geldi.

Antalyaspor'da 45. dakikada Serdar Aziz'e müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Adis Jahovic, takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de de sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, 90+6'da arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonrasında oyundan atıldı.

Bu galibiyetin ardından; Fenerbahçe, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Samatta'nın pasında Valencia'nın altı pas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa'nın ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

13. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Valencia'nın penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Samatta'nın ön direkte kafa vuruşunda top, direğin önündeki Mert Yılmaz'a çarparak oyun alanını terk etti.

45. dakikada Akdeniz ekibi, 10 kişi kaldı. Antalyasporlu Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

49. dakikada konuk ekip öne geçti. Valencia'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

52. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Orgill'in ceza alanı içinde topla buluşturduğu Podolski, sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

58. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içinden kafayla şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

60. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

66. dakikada Orgill'in pas verdiği Podolski'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, sağ direk yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada Caner Erkin sol kanattan ortasında topu kontrol eden Cisse'nin şutunda kaleci Boffin'den seken top, üst direkten döndü.

83. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bünyamin Balcı'nın ceza sahasında Perotti'ye müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı atışını kullanan ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalya deplasmanında çıkan Arjantinli futbolcu Perotti, kaleci Boffin'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, çaldığı düdüğün ardından topa vurduğu için Sinan Gümüş'e sarı kart gösterdi. Sinan Gümüş, hakeme müdahalesiyle ikinci kez sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor: 1 - 2 :Fenerbahçe

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 88 Ali Eren İyican), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 62 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Ufuk Akyol), Orgill, Podolski (Dk. 75 Ersan Gülüm), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 62 Perotti), Ozan Tufan (Dk. 81 Sinan Gümüş), Valencia (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 62 Cisse), Samatta (Dk. 74 Kemal Ademi)

Goller: Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 84 Perotti (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+7 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Veysel Sarı, Dk. 50 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 60 Valencia (Fenerbahçe)