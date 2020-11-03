BIST 1.134
DOLAR 8,43
EURO 9,81
ALTIN 513,95
HABER /  DÜNYA

Viyana'da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınında yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Abone ol

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında meydana gelen silahlı saldırıda bir polis ağır yaralandı.

Türk kökenli polis, sivilleri uyardı
Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

Olay yerinde görevli Türk kökenli bir polisin, sivillere Türkçe bağırarak uyarılarda bulunduğu görüntülendi.

7 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 şüpheli yakalandı
Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs uyarısı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
Almanya'nın koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tetikliyor
Türk somonu 11 ayda 1 milyar dolar ihracatla Norveç'e rakip oldu
Enkaz altındaki 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı
Damat gelini yol ortasında dövmüştü olayın nedeni bakın ne çıktı!
ÖNCEKİ HABERLER
Celal Şengör Habertürk canlı yayınında isyan etti: Şu 6,6'yı artık silin
Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban koronavirüse yenildi
İzmir'deki depremle ilgili paylaşımlar için karar
Urla depremle sarsıldı! AFAD açıkladı
Hatayspor ile Sivasspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı
The Walking Dead 10 sezon Netflix ne zaman yayınlanacak?
Yorumlar 2 yorum