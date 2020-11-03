Viyana'da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınında yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında meydana gelen silahlı saldırıda bir polis ağır yaralandı.

Türk kökenli polis, sivilleri uyardı

Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

Olay yerinde görevli Türk kökenli bir polisin, sivillere Türkçe bağırarak uyarılarda bulunduğu görüntülendi.

7 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 şüpheli yakalandı

Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.