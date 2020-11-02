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Koronavirüsün bir mutasyonu salgını daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun salgını daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi. 

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Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde; ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi. 

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada; koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.  

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, 'virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu' ortaya koyduğunu ifade etti. 

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı. 

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