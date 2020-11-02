Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (2 Kasım Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 379 bin 775, can kaybı 10 bin 402 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 2 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 139 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1521 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 327 bin 7'ye çıktı.

Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260, hasta sayısı 379 bin 775, vefat sayısı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Tedbirlerden taviz vermemeliyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020