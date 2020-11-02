Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerden üzücü haber

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı. Ekiplerin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi.

İkiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Depremin olduğu günden beri bir umutla beklenen ikizlerin cansız bedeninin bulunması herkesi kahretti.