BIST 1.134
DOLAR 8,44
EURO 9,84
ALTIN 512,83
HABER /  GÜNCEL

Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den tepki yağdı: Şiddetle kınıyorum

VİYANA'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu biri polis, 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya Türkiye'den de ilk tepkiler geldi.

Abone ol

 AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.


TBMM Başkanı Şentop, Twitterdan yaptığı açıklamada saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Fâili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur. Teröre karşı küresel işbirliği, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet hâline gelmiştir" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da sosyal medya hesabından terör saldırısını kınayarak şu açıklamayı yaptı:

"Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İletişim Başkanlığı Başkanı Altun ise "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Avusturya’nın başkenti Viyana'da terör saldırısı
SON DAKİKA HABERLERİ
Enkaz altındaki 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerden üzücü haber
Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de ölü sayısı kaç oldu? 4. günde deprem bölgesinde son durum
Fahrettin Koca'dan İstanbul'a koronavirüs uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Muhterem İnce duyurdu! Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
Üst katları yıkıldı! Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı
İzmir'de küçük bedeniyle büyük mücadele veriyor! Rıdvan Çelik 4 gündür uyumuyor
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Celal Şengör Habertürk canlı yayınında isyan etti: Şu 6,6'yı artık silin
Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
Yorumlar 1 yorum