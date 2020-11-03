Muhterem İnce duyurdu! Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

İZMİR'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.Abone ol
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.
Tahkir edici içeriklerin karşısında önce biz duracağız.@EmniyetGM tarafından,— Muhterem İnce (@muhteremince) November 2, 2020
6️⃣9️⃣ paylaşım
5️⃣2️⃣ şahıs tespit ve işlem yapıldı
1️⃣9️⃣ gözaltı yapıldı
3️⃣ kişi tutuklandı
Ekipler siber devriyeye devam ediyor.