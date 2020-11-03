Cengiz Ünder asist yaptı, Leicester United rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Leicester City deplasmanda Leeds United'ı 4-1 mağlup etti. 71. dakikada oyuna giren Cengiz Ünder 76. dakikada Jamie Vardy'ye asist yaptı.

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Premier Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Leeds United, Leicester City'yi konuk etti.

Elland Road'da maça hızlı başlayan Leicester City'nin baskılı oyunu golü erken getirdi. 2. dakikada Harvey Barnes konuk ekibi 1-0 öne geçirirken 21. dakikada ise Youri Tielemans skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2-0'lık Leicester City üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda rakibin baskısını kıran Leeds United 48. dakikada Stuart Dallas ile golü buldu ve farkı bire indirdi.

Cengiz Ünder oyuna girdi, şovunu yaptı

Karşılaşmanın 71. dakikasında milli futbolcu Cengiz Ünder, Harvey Barnes'ın yerine oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu oyuna girdikten yalnızca 5 dakika sonra, 76. dakikada Jamie Vardy'ye şık bir asist yaptı ve skor 3-1'e geldi. Cengiz Ünder, Arsenal maçında da oyuna sonradan girip Vardy'yi golle buluşturmuştu.

Maçta skoru belirleyen isim Youri Tielemans oldu. Duraklamalarda kazanılan penaltıyı gole çeviren Youri Tielemans sonucu tayin etti.

Leicester City, Cengiz Ünder'in sonradan oyuna girip asist yaptığı maçta Leeds United deplasmanından 4-1'lik zaferle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 15'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. 10 puanlı Leeds United ise 12. sırada yer aldı.