BIST 1.134
DOLAR 8,44
EURO 9,84
ALTIN 512,83
HABER /  YEREL

Çekmeköy’de bin metrekarelik kereste atölyesi alev alev yandı

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi alev alev yandı. Yaklaşık bin metrekarelik alanın yandığı kereste atölyesi itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

Abone ol

Olay saat 06.30 sıralarında sabaha karşı meydana geldi. Ekşioğlu Mahallesi Şile Otoyolu üzerinde bulunan kereste atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler büyüyerek atölyeyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri yangının bulunmuş olduğu noktaya varabilmek için tel örgüleri keserek kereste fabrikasının içine girdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken çıkan yangında bin metrekarelik alanın yandığını tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı olayı anlattı: Baştan sona taradılar
İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu! 83 kişi hakkında gözaltı kararı
Enkaz altındaki 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerden üzücü haber
Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'den bir acı haber daha! Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı
Viyana'daki saldırıda yaralanan Türk: Terörist silahını bana doğrulttu
5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon
Rızabey Apartmanı'ndan acı haber!Arefe Yücel ve torunlarının cansız bedenine ulaşıldı
Ankara’da trafikte silahlı çatışma kazayla son buldu: 1 ölü, 1 yaralı
UMKE başvuru şartları 2020 başvuru formu nasıl doldurulur?
Yorumlar