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Tekirdağ'da trenin altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da 52 yaşındaki kişi hareket halindeki trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile Balabanlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; frene basmasına rağmen durmakta güçlük çeken tren, hareket halindeki bir kişiyi ezdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza mahalline gelen Muratlı Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz incelemelerde bulunurken, tren yolu jandarma ekiplerince kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Vefat eden şahsın 52 yaşındaki Kadir Kalaba olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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