Erol Bulut'tan kaçan gollere dikkat çeken yorum

Çok fazla pozisyon ürettiklerini söyleyen Erol Bulut, kaçan gol fırsatlarını değerlendirirken yedikleri golün de konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çok fazla pozisyon ürettiklerini söyleyen Erol Bulut, kaçan gol fırsatlarını değerlendirirken yedikleri golün de konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

''Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik''

''Bu galibiyeti iki yıl önce kaybettiğimiz kardeşimiz Koray Şener'e armağan ediyoruz. Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik. Bazen kale önünde, son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği oluyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Direkten dönen toplarımız, kaçan pozisyonlarımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

''Taçtan iki pozisyonumuz var''

''Bugün taçtan iki pozisyonumuz var. Çalışılmış pozisyonlar. Goller bulabilirdik ama bulamadık. Çalışmaya devam edeceğiz.''

Bulut, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok net pozisyona girdiklerini anlattı.

Baskılı oynamaya çalıştıklarını ve sona doğru zorlandıklarını ifade eden Bulut, rakip 10 kişi kalmasına rağmen kendilerine bağlı olarak bir gol pozisyonu bulup beraberliği sağladığını belirtti.

Bulut, futbolcularının sonuna kadar mücadeleyi bırakmadığını ve üstünlüğü sağladığını dile getirdi.

Direkten dönen toplara da değinen Bulut, "Her şeyi denedik. Hak ettiğimiz üç puanı aldık. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Bazen oyunun kilidini ikinci yarı çözüyoruz"

Bulut, Fenerbahçe'nin ikinci yarılarda daha etkili oynadığının hatırlatılması üzerine, "Biz her maça ilk saniyeden itibaren konsantre olarak çıkıyoruz. Yeterince gol pozisyonlarına giriyoruz ama tabii bazen oyunun kilidini ikinci yarı çözüyoruz. Bunlar normal." diye konuştu.

Sahada baskılı oynayan Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Bulut, mücadele 4 toplarının direkten döndüğüyle ilgili soruyu ise "Önemli olan o pozisyonlara girebilmek." şeklinde yanıtladı.