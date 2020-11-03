İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamada, depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1.562 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 109 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.036 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 138 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir." denildi