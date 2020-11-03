İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 109'a yükseldi. Yaralanan 994 kişiden 144'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken; 5 binada ise halen devam ediyor.
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bilgileri açıkladı. AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 109'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan son açıklamada, depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1.562 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 109 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.036 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 138 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir." denildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 12 depremzede yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.
58 bina için acil yıkım kararı
Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu söyledi. Kurum, "Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var" dedi.