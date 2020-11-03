ABD seçime savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyor! Yağma korkusu büyüyor

ABD’de bugün başkanlık seçimi var. Seçim sonuçlarıyla ilgili kriz yaşanması ve sokakta şiddet olaylarının başlayacağı yolundaki bekleniler artıyor. Seçime saatler kala Beyaz Saray’ın etrafı çitlerle çevrildi. Seçimin ardından bazı yerlerde yağma olaylarının yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Mağazalar ve bankalar camlarını panellerle kapatıp yağmaya karşı önlem alıyor.