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Fransa'da camiye iki yabani domuz başı bırakıldı

FRANSA'nın Compiegne kentinde Türk camisine kesik iki yabani domuz başı bırakıldı. Ülkede son günlerde saldırı yapılan üçüncü cami oldu.

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Fransa’da Müslümanları hedef alan saldırılar arttı. Son günlerde bir caminin kundaklamaya çalışılması, bir caminin duvarına aşağılayıcı yazılar yazılmasının ardından bu kez de camiye domuz başı bırakıldı.

İki adet yabani domuz başının Compiegne kentindeki Türk camisinin tadilattaki inşaat bölümüne bırakıldığı öğrenildi.

"İslamofobik eylemleri kınıyoruz"

Türkiye Diyanet İşlerine bağlı camiye Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iki yabani domuz başı bırakıldı. Olay üzerine DİTİB Fransa'nın sosyal medya hesabından, şu paylaşım yapıldı:

Son zamanlarda Vernon, Dunkerque ve Compiegne şehirlerimizdeki camilerimize yapılan İslamofobik eylemleri kınıyoruz. Eylemler yetkili mercilere bildirilmiş olup, faillerin bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz.

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