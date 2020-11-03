Prof. Dr. Tufan Tükek: Böyle giderse yoğun bakım yatak sayısında ciddi bir ihtiyaç olacak
İSTANBUL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım doluluk oranının arttığına dikkat çekerek coronavirüs konusunda vatandaşları uyardı. Tükek, “Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. Durum ciddi” dedi.Abone ol
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, entübe hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek yoğun bakım yatak sayısındaki ihtiyacın artacağı konusunda uyarıda bulundu. "Durum ciddi" diyen Tükek şu ifadeleri kullandı:
Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun.
İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddi.