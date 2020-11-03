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Diego Maradona, Buenos Aires'te hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Maradona'nın ilk belirlemelere göre Anemi (kansızlık) nedeniyle hastaneye yatırıldığı söyleniyor.

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Futbolun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, henüz resmi açıklama yapılmayan bir nedenle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Maradona'nın ilk belirlemelere göre Anemi (kansızlık) nedeniyle hastaneye yatırıldığı söyleniyor.

Yakın zamanda Maradona'nın moral bozukluğu, iştahsızlık ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtilmişti. Maradona son görüldüğünde soluk yüzlü ve moralsizdi.

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