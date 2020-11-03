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Rıdvan Dilmen: Perotti oranın değişilmezi olur

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında net üstünlük sağladığını ifade etti. Dilmen, yeni transfer Perotti'nin performansını da olumlu yönde eleştirdi.

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Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında sarı-lacivertlilerin galibiyetini yorumladı.

Fenerbahçe'nin muhteşem bir futbol ortaya koyduğunu belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Bence skor az... 50 kez civarı rakip ceza sahasına giriş, 10'u isabetli 28 şut, 12 korner. Rakibin korneri yok, 5 şutu var 2'si isabetli. Oyuna tamamen hükmetti Fenerbahçe.

''Perotti oranın değişilmezi olur''
"Kolay maç zora döndü ama maçı kolaylaştıran da Fenerbahçe'nin futboluydu. Fenerbahçe sol kanadında oynayabilecek oyuncu fazla ama gördüğüm kadarıyla Perotti oranın değişilmezi olur."

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