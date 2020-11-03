BIST 1.136
DOLAR 8,45
EURO 9,85
ALTIN 514,59
HABER /  GÜNCEL

İzmir depremi! Yıkılan Karagül Apartmanı'nın da çürük raporu olduğu ortaya çıktı

İZMİR depreminde yıkılan Rızabey ve Doğanlar apartmanlarından sonra Karagül Apartmanı'nın da çürük raporu olduğu belirlendi.

Abone ol

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre, 21 Eylül 2010 tarihli rapor, binanın depreme karşı riskli durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Karagül Apartmanı sakinlerinin tamamının binayı tahliyesinin ardından beş dakika içerisinde tamamen çökmüştü. Raporda binanın 8 katlı olduğu taşıyıcı sisteminin ‘perde çerçeve sistemi’ olduğu belirtiliyor.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

Her iki blokta yapıların çok katlı olması, ağır çıkmaların varlığı, zemin kat yüksekliklerinin fazla olması, temel tipinin uygulandığı dönemdeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, zemin yapısının bu bölgede zayıf kabul edilmesi gibi nedenlerle binanın depremde hasar görebilme riski artmaktadır. Zemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zemin üzerindeki 1. katlardaki pencere kenarındaki çatlaklar göze çarpıyor. Bu çatlakların zemin etüdü de yapılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 1. katta köşe daire salonunda balkon kısmında giriş katın altındaki duvarda diyagonal çatlaklar oluşmuş, bir kısım çatlak kirişe doğru uzanmıştır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de ölü sayısı kaç oldu? 5. günde deprem bölgesinde son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da rezalet! Sokağa PKK'lı teröristlerin ismi verildi
Fransa'da camiye iki yabani domuz başı bırakıldı
İzmir depreminden bir saniyeyle kurtulan genç o anları anlattı
Tarikat ve cemaatler İzmir'deki deprem bölgesinde neden yok! Cübbeliler, Menziller, Nakşiler
Viyana'daki saldırıda yaralanan Türk: Terörist silahını bana doğrulttu
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı olayı anlattı: Baştan sona taradılar
ÖNCEKİ HABERLER
e-Devlet Kapısı'nda yeni özellik! 65 yaş üstü vatandaşlara şifre kolaylığı geliyor
- Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı
Rıdvan Dilmen: Perotti oranın değişilmezi olur
Twitter'dan Trump'a 'tartışmalı bilgi' etiketi
Diego Maradona, Buenos Aires'te hastaneye kaldırıldı
Mehmet Şef'in eline ne oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Yorumlar 2 yorum