İzmir depremi! Yıkılan Karagül Apartmanı'nın da çürük raporu olduğu ortaya çıktı

İZMİR depreminde yıkılan Rızabey ve Doğanlar apartmanlarından sonra Karagül Apartmanı'nın da çürük raporu olduğu belirlendi.

Abone ol

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre, 21 Eylül 2010 tarihli rapor, binanın depreme karşı riskli durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Karagül Apartmanı sakinlerinin tamamının binayı tahliyesinin ardından beş dakika içerisinde tamamen çökmüştü. Raporda binanın 8 katlı olduğu taşıyıcı sisteminin ‘perde çerçeve sistemi’ olduğu belirtiliyor.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

Her iki blokta yapıların çok katlı olması, ağır çıkmaların varlığı, zemin kat yüksekliklerinin fazla olması, temel tipinin uygulandığı dönemdeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, zemin yapısının bu bölgede zayıf kabul edilmesi gibi nedenlerle binanın depremde hasar görebilme riski artmaktadır. Zemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zemin üzerindeki 1. katlardaki pencere kenarındaki çatlaklar göze çarpıyor. Bu çatlakların zemin etüdü de yapılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 1. katta köşe daire salonunda balkon kısmında giriş katın altındaki duvarda diyagonal çatlaklar oluşmuş, bir kısım çatlak kirişe doğru uzanmıştır.