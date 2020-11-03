BIST 1.136
DOLAR 8,45
EURO 9,85
ALTIN 514,59
HABER /  YEREL

- Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı

İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.

Abone ol

Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı. Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu. polis ekibine çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da rezalet! Sokağa PKK'lı teröristlerin ismi verildi
Fransa'da camiye iki yabani domuz başı bırakıldı
İzmir depreminden bir saniyeyle kurtulan genç o anları anlattı
Tarikat ve cemaatler İzmir'deki deprem bölgesinde neden yok! Cübbeliler, Menziller, Nakşiler
Viyana'daki saldırıda yaralanan Türk: Terörist silahını bana doğrulttu
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı olayı anlattı: Baştan sona taradılar
ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen: Perotti oranın değişilmezi olur
Twitter'dan Trump'a 'tartışmalı bilgi' etiketi
Diego Maradona, Buenos Aires'te hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Tufan Tükek: Böyle giderse yoğun bakım yatak sayısında ciddi bir ihtiyaç olacak
Sosyal medyadan duyurdu! Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok koronaya yakalandı
UMKE başvuru şartları 2020 başvuru formu nasıl doldurulur?
Yorumlar