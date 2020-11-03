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ABD’de başkanlık seçimi bugün gerçekleştiriliyor! Tarihi rekor bekleniyor

ABD'de 1908 yılından beri gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde bu yıl rekor katılım bekleniyor.

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4 yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 56 katılım oranıyla 137 milyon kişi oy kullanmıştı. Bu yıl bu sayının yüzde 70 katılım oranıyla 160 milyonu geçmesi bekleniyor.

100 milyona yakın Amerikalı oylarını kullanmış oldu

Şimdiye kadar 60 milyon kişi Covid-19'un da etkisiyle mektupla oy kullanmayı tercih etti. 40 milyona yakın kişi de seçim günü aksilikler yaşanabilir endişesi ile erken oy kullandı. Toplam 100 milyona yakın Amerikalı oylarını kullanmış oldu.

Kesin sonuçların gecikmeli olarak açıklanmasına neden olacak

Sonuçların birbirine yakın çıktığı eyaletlerde Trump ve Biden’in itirazda bulunarak sandığı mahkemeye taşımaları bekleniyor. Bazı eyaletlerde mektupla kullanılan oyların seçim günü sayılmaya başlanacak olması kesin sonuçların gecikmeli olarak açıklanmasına neden olacağı belirtiliyor.

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