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Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır kilometre araçlarda ekspertiz uyarısı

Her ne kadar ekspertiz işlemleri ikinci el araçlarda yapılsa da uzmanlar sıfır otomobillerde de bu işlemin yapılması gerektiğini söylüyor.

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Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği, 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

Sıfır otomobillere ekspertiz uyarısı

Her ne kadar ekspertiz işlemleri ikinci el araçlarda yapılsa da uzmanlar sıfır otomobillerde de bu işlemin yapılması gerektiğini söylüyor.

Ülkemizde hizmet veren bir ekspertiz firmasının genel koordinatörü Cihan Emre, "Sıfır kilometre olsa dahi her otomobilin bir hikayesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yolda kullanılmamış olsa dahi bu araçlar gemi, tren, tırlarla satıcılara geliyor ve bu süreçte bu araçların da başına kaza gelebiliyor, showroomda ya da otoparkta başka bir araç çarpabiliyor, üzerine bir cisim düşebiliyor.

"Şüpheyle yaklaşın''

Sıfır kilometre olarak satın almayı düşündüğünüz aracın geçmişine ulaşmak adına detaylı ekspertiz yaptırılmasını öneriyoruz. Özellikle şahısların ve galerilerin sattığı sıfır kilometre araçlara şüpheyle yaklaşılmalı.

Birkaç gün önce Konya şubemize gelen hiç kullanılmamış 2020 model sıfır kilometre otomobilin bagaj kapağının değiştiğini tespit ettik." dedi.

İkinci el oto pazarındaki hareketliliğin herkesi iştahlandırdığını ve asıl işi oto alım satımı olmayanların bile sıfır kilometre araçları satın alıp kazanç amacıyla sattığını dile getiren Emre, bilinçli alıcıların bu araçlara da ekspertiz yaptırmaya başladığını söyledi.

Cihan Emre, "Bu yıl başından beri yaklaşık 5 bin bandında sıfır kilometre araca ekspertiz yaptık. Bu araçların önemli bölümünde hiçbir problem çıkmasa da boyalı ya da değişen parçalarla karşılaşıyoruz.

"Onarıp yeniden satıyorlar'' 

Markaların showroomlarında satamayacağı hasarlı sıfır kilometre araçları stok sıkıntısını fırsat olarak görenler satın alıp, onarıp, tekrar satışa çıkarıyor. Her galeri ya da şahıs yeterince şeffaf değil." diyerek sözlerini tamamladı.

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