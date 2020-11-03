Sinan Gümüş için dikkat çeken yorum: Aptalca takımını sattı

Spor yazarları, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumlarken Erman Toroğlu, kırmızı kartla oyundan atılan Sinan Gümüş için ''Buna mecazi manada ancak şunu söyleyebilirsiniz; takımlarını satan adamlar. Satmak illa parayla olmaz, dün akşamki gibi aptalca da olur.'' yorumunda bulundu.

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Süper Lig'de Antalyaspor'un konuğu olan Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor'da 45. dakikada Jahovic kırmızı kart görürken Fenerbahçe'de ise 90+6'da Sinan Gümüş atıldı. Sarı-lacivertlilerin maçta üç şutu direkten döndü. Penaltıyı gole çeviren Diego Perotti ilk maçında golle buluştu.

Spor yazarları, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumlarken en dikkat çekeni Erman Toroğlu'nun görüşleriydi. İşte spor yazarlarının görüşleri...

Erman Toroğlu: Eğer bunlar profesyonelse ben de spor yazarı değilim. Pozisyon icabı kart görürsünüz. Hadi bir kart gördünüz, karttan sonra ona göre hareket edersiniz. Ama yok, bu iki futbolcu da göstere göstere atıldı. Buna mecazi manada ancak şunu söyleyebilirsiniz; takımlarını satan adamlar. Satmak illa parayla olmaz, dün akşamki gibi aptalca da olur.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe çok ama çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Her ne kadar Jahovic'e gösterilen kırmızı kartı yanlış bulsam da Fenerbahçe'nin oynadığı futbol yakaladığı pozisyonlar açısından Antalya'yı sürklase etti. Özellikle şunu söyleyeyim; bu Ozan Tufan'a bir şeyler olmuş. Her maç çok iyi oynuyor. Ayrıca özellikle Caner futbola yeni başlamış gibi.

Mehmet Demirkol: Henüz hücum standardında o seviyenin uzağındalar. 10 net pozisyon yakalamış, 5.36 gol beklentisi yakalamış, direkten topları dönmüş bir takıma haksızlık mı ediyorum? Böyle düşünülebilir. Ancak anlatmaya çalıştığım şu: Rakip zaten eksikken, zayıf bir orta sahayla sahaya çıkmışken Fenerbahçe’nin bu kadar ‘orta' üzerinden oynaması gol ihtimalini riske atıyor. Ozan’ın golündekine benzer şablonlar çok daha garanti sonuçlar getirir.

Uğur Meleke: Sanırım Süper Lig’de son zamanlarda izlediğimiz en tek taraflı müsabakaydı: Fenerbahçe maçı 28’e 4 şut, 12’ye 0 korner, rakip ceza alanında da 46 topla buluşma gibi fantastik istatistiklerle bitirdi. O hep bahsedilen ‘sıcağa dayanamayan kar’ buydu galiba! Erol Bulut’un Trabzonspor ikinci yarısındaki güzel oyundan zaten elinde önemli veriler vardı. Hafta içinde çalışarak o oyunun üzerine bir iki tuğla daha koymayı başarmışlar.

Ömer Üründül: Geçen haftaki maç sonunda medyada Erol Bulut'a övgüler yağmıştı. "Devre arası yaptığı hamlelerle oyunun gidişatını değiştirip yenik durumdayken 3 golle maçı kazandı" diye. Halbuki eleştirilmesi gereken Bulut'un ilk yarıdaki takım tertibiydi. Trabzonspor ilk yarıyı iki farklı galip bitirebilirdi. Veya 2. yarıda ilk 10 dakikada üst üste iki gol olacağını kimse hesaplayamazdı. Bulut, geçen haftadan olayı çözememiş ki aynı hatayı tekrarlayıp aynı takım tertibini sahaya sürdü. İlk 45 dakika 11'e 11 oyunda F.Bahçe baskı kurdu. Rakibi kendi kalesine yaklaştırmadı. Ama organizasyon ve üretkenlik yeterli değildi. Defalarca vurguluyorum. En formda oyuncu olan Ozan'dan 10 numara olmaz. Tipik bir 10 numara özelliğine sahip Pelkas'tan da kanat forveti olmaz.