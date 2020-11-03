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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya halkına 'yanınızdayız' mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak 'Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız' dedi.

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımı:

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde farklı noktalarda gerçekleştirilen terör saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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