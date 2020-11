Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya halkına 'yanınızdayız' mesajı verdi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımı:

In Wien hat der Terror wieder mal sein schreckliches Gesicht gezeigt. Terrorismus ist unser gemeinsamer Feind. Gegen dieses Übel braucht es eine ehrliche internationale Zusammenarbeit. An diesem schmerzlichen Tag sind wir an der Seite des österreichischen Volkes.