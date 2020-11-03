BIST 1.136
DOLAR 8,45
EURO 9,85
ALTIN 514,59
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ersoy açıkladı: Tiyatro ve sinema salonları için de sertifikasyon geliyor

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Tiyatro ve sinema salonları açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığı ve bağlı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi verip, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Ersoy, tiyatrolara desteği 3 buçuk kat arttırdıklarını belirterek, "Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu gibi destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık. Biz onlar için kamu spotu hazırlıyoruz. 1 Aralık'tan sonra kamu spotuyla sertifikasyon programını tiyatro ve sinema için hazırladık. Bakanlık ve firmalardan rica ettik bedelsiz sertifika edilsin diye. Bunun kamu spotuyla anlatılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir depremi! Yıkılan Karagül Apartmanı'nın da çürük raporu olduğu ortaya çıktı
Almanya'da rezalet! Sokağa PKK'lı teröristlerin ismi verildi
Fransa'da camiye iki yabani domuz başı bırakıldı
İzmir depreminden bir saniyeyle kurtulan genç o anları anlattı
Tarikat ve cemaatler İzmir'deki deprem bölgesinde neden yok! Cübbeliler, Menziller, Nakşiler
Viyana'daki saldırıda yaralanan Türk: Terörist silahını bana doğrulttu
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar bankayı haksız buldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya halkına 'yanınızdayız' mesajı verdi
Dolar fırladı gidiyor! Dolar ve euro yeni rekorlarını kırdı işte son durum.   
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İl bazında önlemler geliyor
ABD’de başkanlık seçimi bugün gerçekleştiriliyor! Tarihi rekor bekleniyor
Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı
Yorumlar