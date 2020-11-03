Bakan Ersoy açıkladı: Tiyatro ve sinema salonları için de sertifikasyon geliyor

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Tiyatro ve sinema salonları açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığı ve bağlı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi verip, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Ersoy, tiyatrolara desteği 3 buçuk kat arttırdıklarını belirterek, "Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu gibi destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık. Biz onlar için kamu spotu hazırlıyoruz. 1 Aralık'tan sonra kamu spotuyla sertifikasyon programını tiyatro ve sinema için hazırladık. Bakanlık ve firmalardan rica ettik bedelsiz sertifika edilsin diye. Bunun kamu spotuyla anlatılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.