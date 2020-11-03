MHP'li Nurullah Sazak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Cuma gününden beri koronavirüs tanısıyla kontrol altında olduğunu belirten Sazak, "Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Sazak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cuma gününden beri hekimlerimizin takdirleri doğrultusunda Covid-19 tanısıyla müşahade altındayım. Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.