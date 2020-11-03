Dolar fırladı gidiyor! Dolar ve euro yeni rekorlarını kırdı işte son durum.   

Türk Lirası değer kaybetmeşe devam ediyor. Dolar 8.44 ile tarihi rekorunu kırarken euro da 9.84 seviyesini geride bıraktı... Doların yükselme nedeni ne?.. Daha da yükselir mi?... İşte piyasada son durum...

Abone ol

Döviz fiyatları uçtu gidiyor. Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar ve euro yeni rekorlarını kırdı. Dolar önceki kapanışını 8.42 TL'den yaparken, bugün 8.43-8.44 seviyesinde seyrediyor. Euro da önceki kapanışını 9.80 TL ile yaparken, bugün 9.84 seviyesinde seyrediyor.

Saat 09:30 itibariyle piyasalarda son durum: Dolar 8.44 seviyesinde işlem görürken, euro da 9.84 seviyesini geride bıraktı. Altın fiyatları ise düşüşe geçti.

ABD'deki seçim sonuçlarına göre...

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde de yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,117 ve 1,143 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.91 artışla 1,133.59 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.68, BIST Mali Endeks yüzde 1.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 artıdaydı.