HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Bekir Pakdemirli'ye tepki: Şov yapıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elif ve Ayda'nın herkese umut olduğunu söyleyen Buldan, Bakan Pakdemli'ye 'şov' yapıyor diyerek yüklendi.

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İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı'da mahsur kalan bir vatandaşla telefonla konuştu. Bakan Pakdemirli'nin bu görüşmesini hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 'şov' yapıyor dedi.

Buldan, "İnsanlar enkaz altında beklerken AKP'nin bakanı enkazın üzerine çıkmış enkazın altındaki yurttaşla telefonla görüşme yapıyor. Bu konuşmalar kaydediliyor. Bu şovdur. Bakanın yaptığı siyasi şovdur. İnsanlar can derdinde bunlar şovdur." ifadelerini kullandı.

İşte Buldan'ın konuşmasından satır başları:

İzmir depremi ile sarsıldık. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altındaki insanlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum. İzmir depremi bu ülkenin deprem gerçeğini gösterdi. İnsanların ölümüne neden olan gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. 18 yıldır iktidarda olan AKP'nin rantçı politikaları toplumu yıkımlarla baş başa bırakmaktadır. Soruyoruz: Depreme ilişkin ne yaptınız? Olası İstanbul depremi en büyük tehlike olarak duruyor.

"Elif ve Ayda hepimize umut oldu"

3 yaşındaki Elif ile 4 yaşındaki Ayda bebek hepimize umut oldu. Onlar gibi yaşama sarılmalıyız, dayanışmalıyız. İnsanları beton yığını altında bırakan sisteme dur demeliyiz. Bu yaşamı rant, rüşvet üzerine feda etmeyeceğiz.

Heyetimiz İzmir'e gitti enkaz altındaki insanları kurtarmaya çalışan ekiplerin yanında oldu. İktidara çağrı yapmak istiyorum. Salı günü genel kurul açılır açılmaz depremle ilgili görüşmenin açılması gerekiyor bu çağrıyı yapıyoruz. Deprem gerçeğini masaya yatırmamız gerekiyor. Fay kanunu başta olmak üzere gerekli yasaların çıkarılması gerekiyor.

"Gerçek rakamları saklıyorlar"

Pandemi döneminde gerçek rakamları başından beri saklıyorlar. Halkı büyük sağlık krizi ile karşı karşıya bıraktılar. Sağlık korkutucu boyuta ulaştı. Bakan'ın söylediği şu: İstanbullular gerek olmadıkça dışarı çıkmasın. Sorumluluğu niçin milletin üzerine atıyorsunuz. Herkes kendi başının çaresine bakacaksa siz neden varsınız?