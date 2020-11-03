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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı hurdaya döndü! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Suruç kara yolunda meydana geldi. Hüseyin İ.'nin kullandığı 34 HN 5231 plakalı Fiat marka otomobil ile Abdulkadir D.'nin kullandığı 63 PD 878 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmasnın etkisiyle 34 HN 5231 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araca çarptı.

Kazada Abdulkadir D., Fevzi D., Mahmut A. ve Kamile K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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