BIST 1.140
DOLAR 8,49
EURO 9,93
ALTIN 518,18
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de kurtarılan Ayda bebeğin eğitim masraflarını o firma karşılayacak

Demirören Haber Ajansı

İZMİR’DE yaşanan depremde enkaz altında kalan ve 91 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında canlı ulaşılan minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlenecek.

Abone ol

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye’nin gözleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan gelecek güzel haberlere kitlenmişti. Aradan geçen saatlerin ardından umutların azaldığı bir anda arama kurtarma ekiplerinden gelen güzel haberle yeniden umutlarımız yeşerdi. 91 saatlik çalışmaların ardından arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda’ya ulaştı.

Yurtiçi Kargo Ayda’nın enkaz altından kurtarılmasının ardından yaptığı, “Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin’in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz” açıklamasıyla Ayda’nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu. Şirket sosyal medya hesaplarından daha sonra yaptığı açıklama ile minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini de açıkladı.

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan “Ayda bizim kızımız! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda’mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
Sezgin Baran Korkmaz'dan alkışlanacak hareket! İzmir'de Ayda'yı kurtaran kahramanla ilgili harekete geçti
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu belirtilere dikkat! Koronavirüsten daha ölümcül olabilir
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi! Faizi yükseltti
Meral Akşener'den İzmir depremiyle ilgili alkışlanacak sözler: Felaketin siyaseti olmaz
Babacan'dan olay açıklamalar: Çok şükür muhafazakar değiliz
Enflasyon rakamları açıklandı! Ekim ayında enflasyon yüzde 2.13 arttı
Uzman isimden İzmir için korkutan uyarı: Ana artçı daha gerçekleşmedi, evlere girmeyin
ÖNCEKİ HABERLER
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı İçişleri Bakanlığı açıklaması
Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı! Yemek yiyebiliyor, ancak...
Onyekuru Galatasaray'a gelmek için şart koştu
Sezgin Baran Korkmaz'dan alkışlanacak hareket! İzmir'de Ayda'yı kurtaran kahramanla ilgili harekete geçti
Viyana'daki terör saldırısında 4 kişi öldü! Saldırganlar IŞİD sempatizanı
Çukur 102. bölüm ilk sahne: 4. sezon 10. bölüm
Yorumlar