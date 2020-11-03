BIST 1.143
DOLAR 8,48
EURO 9,91
ALTIN 516,00
HABER /  GÜNCEL

Eski bakan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun babası olan İmar ve İskan Eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Türkiye’deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden 44’üncü hükumetin İmar ve İskan Bakanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun babası olan Ahmet Samsunlu, Çarşamba günü Çorum Merkez Ulu Cami'inde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Ahmet Samsunlu kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 1937 yılında Çorum’da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bu belirtilere dikkat! Koronavirüsten daha ölümcül olabilir
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi! Faizi yükseltti
Meral Akşener'den İzmir depremiyle ilgili alkışlanacak sözler: Felaketin siyaseti olmaz
Babacan'dan olay açıklamalar: Çok şükür muhafazakar değiliz
Enflasyon rakamları açıklandı! Ekim ayında enflasyon yüzde 2.13 arttı
Uzman isimden İzmir için korkutan uyarı: Ana artçı daha gerçekleşmedi, evlere girmeyin
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Albayrak Mersin'de görülen vampir yarasaya dair konuştu: Koronavirüs ile ilgisi yok
İstanbul'da Özbek kadını evde rehin alıp tecavüz ettiler! Evi polis bastı
Diyarbakır'da koronavirüse yakalandı! 3 gün sonra bebeğini kaybetti
Mehmet Ceyhan enkazda yaşamın sırrını açıkladı: Su kaybını minimumda tutmak
Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
İşsizlik maaşı kasım ayı ödemeleri ne zaman?
Yorumlar