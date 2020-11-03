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İstanbul'da kavşakta kamyonetle otomobil çarpıştı! Araç içinde sıkıştı

İhlas Haber Ajansı

BEYKOZ'da otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Olay, Çavuşbaşı Mahallesi, Veysel Caddesi üzerinde 09.30 sıralarında meydana geldi. Yunus Emre Özgör'ün kullandığı 34 BUL 064 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ebubekir Gülhan'ın kullandığı 34 FY 657 plakalı kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Yunus Emre Özgör araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Özgör'ü çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Özgör hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



"Aradaki mesafeyi kurtaramadım"
Kazaya karışan Ebubekir Gülhan; "Benim arabanın biraz yükü var. Frene bastım beni geçmeye çalıştı, önüme geçti, çarptım. Ben de frene basmaya çalıştım. Aradaki mesafeyi kurtaramadım" dedi.

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