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Denizli'de suç makinesi çifte 'Demir Yumruk' operasyonu! 91 suça karışmışlar

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de 'gece yarasaları' isimli çökertilen çetenin üyesi hırsız çift yakalandı. Toplam 91 suça karışan çiftin son olarak 25 bin TL değerinde yüksek gerilim malzemeleri çaldığı tespit edildi. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayında 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler çalındı. İhbar üzerine Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma başlatıldı. Olay ile ilgili 36 kamera 63 saat izlendikten sonra olayda kullanılan araç plakasını tespit eden JASAT ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından fiziki takibe aldı.

Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından “Demir Yumruk” adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, olayda kullandıkları araç ile 2 şüpheli sanayi bölgesinde yakalandı.

Tutuklandılar

Jandarma ekipleri tarafından karı koca olduğu belirlenen 2 şüpheli Sarayköy’de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin karı koca olduğu tespit edilirken, (30) İhsan T’nin hırsızlık olayından arandığı, 69 suç kaydının olduğu ve (26) eşi Seher T’nin ise 3 farklı suçtan aranırken 22 suç kaydının olduğu tespit edildi. 2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ve kendilerine “Gece yarasaları” ismini veren çete üyeleri oldukları öğrenildi.

Karı koca olan şüpheliler 4’üncü defa JASAT tarafından yakalandıkları belirtildi.

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