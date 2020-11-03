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Fernando Muslera'dan Galatasaray'a güzel haber

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın, 1 ay önce gittiği ülkesinden 15 Kasım'da döneceği ve takıma katılacağı öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera’dan beklenen güzel haber geldi. Ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra annesinin vefatı üzerine, 1 ay önce ülkesine giden Uruguaylı eldivenin 15 Kasım tarihinde İstanbul’a döneceği ve takıma katılacağı öğrenildi.

Fernando Muslera’nın aralık ayında formasına kavuşması ve kaleyi devralması hedefleniyor.

Muslera'ya 3 senelik sözleşme

Sarı-Kırmızılı yönetim 34 yaşındaki başarılı kaleci ile devre arasında 3 yıllık yeni sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde 3 milyon 575 bin euroluk ücretini, 3 milyon euro seviyesine çeken Muslera’nın senelik maaşı biraz daha düşürülecek.

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