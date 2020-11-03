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Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Demirören Haber Ajansı

2020-2021 eğitim yılı için burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar uzatıldı. Kararı duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız' dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu. 

Bakan Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak  başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık" şeklinde konuştu.

Başvurular nereden yapılıyor?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Daha önce tarih 3 Kasım'dı

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472)  ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, başvuruların 3 Kasım Salı 23.59'da son bulacağı belirtilmişti.

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