AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüse yakalandı. Budak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dualarınızı beklerim" dedi.Abone ol
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.
Kıymetli hemşehrilerim,— Süleyman Serdar BUDAK 🇹🇷 (@Serdar_Budak21) November 2, 2020
bugün itibariyle Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı.
Hemşehrilerimden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum.
Dualarınızı beklerim.