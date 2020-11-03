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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak koronavirüse yakalandı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüse yakalandı. Budak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dualarınızı beklerim" dedi. 

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi. 

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