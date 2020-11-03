İzmir depreminde 91 saat sonra mucize! Ayda bebek enkazdan canlı çıkarıldı

İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Ayda, sedye ile ambulansa götürülürken 'anne' diye seslendi. Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebeğe canlı ulaşıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı yardımcısı Muhammed Güven'den geldi. Güven, "Ayda bebeğimizin durumunda bir problem yok, genel durumu iyi. Hayati fonksiyonları da iyi. Tetkikleri devam ediyor" dedi.

Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

Soyer: Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı

Ayda bebekle ilgili müjdeyi ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanı Tunç Soyer, Twitter hesabından duyurdu. Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" bilgisini paylaştı.

''Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı''

Ayda bebeğe ulaşılmasının ardından heyecan ve umut büyüdü. Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Ayda'yı enkaz altından çıkardı. Ayda'nın kurtulduğunu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." notuyla duyurdu.

Hastaneye kaldırıldı

3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ilk olarak arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy'un ulaştığı öğrenildi. Enkaz altından kısa ve dikkatli bir çalışma ile kurtarılan Ayda, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk olarak ayran ve su istedi

Arama kurtarma ekiplerinden bir görevli şu ifadeleri kullandı; ''Ayda bebeği mutfakta bulduk. Çamaşır ve bulaşık makinesinin yanında kirişte oluşan yaşam üçgeninde sapasağlam duruyordu. Hiçbir kırığı yok. Ayda bize 'İyiyim ben' diye eline salladı. Ayda bebek ilk olarak ayran ve su istedi.''

'Anne' diye seslendi: Minik Ayda enkazdan çıkarıldıktan sonra gülümserken, sedyeyle ambulansa götürülerken "anne" diye seslenmesi dikkat çekti. Ayda'nın annesinin hala enkaz altında olduğu öğrenildi.

İlk olarak çığlık sesini duydum! 'Ben Ayda, iyiyim' dedi

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı: ''İlk çığlık sesini duydum. Çok sesli bir ortamdı. Arkadaş eğildi, 'Kimse var mı?' diye sordu. Daha sessiz bir ortam olsun diye bağırdık. 'Ben Ayda, iyiyim' dedi. 'Tamam Ayda' geliyoruz dedik. İsmini söyledi, 'İyiyim ben' dedi. Diğer arkadaşları çağırdık onlar kurtarmayı başardı. Sesi duyunca arkadaşlara durun dedik. Büyük sessizlik oldu. Arkadaşımız adını sordu. İyi misin diye sordu. İyiysen elini salla dedi arkadaş. Elini salladı, iyiyim ben dedi. İlk sesini duydum. Bulaşık makinesinin arasındaydı.''

Küçücük bir el uzandı ve...

Ayla'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi: ''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.''

''Gördükten 1 saat sonra çıkardık''

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekibinden Levent Onur'un söyledikleri şöyle: ''Sakarya’dan geliyoruz. Buraya intikal ettik. Beyaz eşyanın olduğu yerde yaşam alanı vardı. Bu mucizeler bizim yorgunluğumuzu da elimizden alıyor. Bulduğumuzda elini oynatıyordu. Sağlık durumunda bir sıkıntı yoktu. Sarışın, 3,5 yaşında. Bulaşık makinasının olduğu bölgeye kendisi devrilmiş, yaşam merkezi açmış kendine. Takdir-i ilahi. Biz de babayız, 6 yaşında bizim de evladımız var, 1 Kasım’da doğum günüydü. Doğum gününde Elif ve Ayla bebek bize müjde verdi. Sadece tebessüm etti. Konuşamadık. Uykudan mahmur uyanmış gibiydi. Ne olduğunu anlayamadı, toparlamaya çalıştı. Sağlık durumu çok iyi. Sıkıntı olmadığını gördük. İlk müdahaleyi orada yaptık. Gördükten 1 saat, 1 saat 15 dakika sonra çıkardık. 1. katta bulundu. Tekrar kontroller sağlanacak.''

Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu için kim ne dedi?

Emine Erdoğan: 91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!



İletişim Başkanı Altun: Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. 4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun.