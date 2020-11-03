Tüm dünya İzmir depremindeki Ayda ve Elif bebek mucizelerini konuşuyor!
Geçtiğimiz Cuma günü şiddetli depremde yıkılan İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra kurtarılan üç yaşındaki Elif bebek, dünya basınında geniş yer buldu. Bugün depremin 91'nci saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan Ayda bebek mucizesi de aynı şekilde uluslararası medya manşetlerinde yer aldı.
İzmir'de Doğanlar Apartmanı ve Rıza Bey Apartmanı, kenti vuran 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından yıkıldı. Apartmanların yıkılmasından günler sonra ise peş peşe mucizeler yaşandı.
Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda bebek, 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, Ayla bebek mucizesini son dakika olarak duyurdu.
Depremin ardından mucize kurtuluşlar dünya basınında geniş yer buldu. Associated Press ajansı, son dakika olarak duyurduğu haberi "4 yaşındaki kız çocuğu enkazdan canlı olarak kurtarıldı" başlığıyla duyurdu.
AP, haberde "Türkiye'nin kıyı kenti İzmir'deki Türk kurtarma ekipleri, Türkiye ve Yunanistan'ı vuran şiddetli depremden dört gün sonra, çöken bir apartmanın enkazından küçük bir kızı canlı çıkardı." ifadelerini kullandı