Meral Akşener'den İzmir depremiyle ilgili alkışlanacak sözler: Felaketin siyaseti olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Akşener, gündemin ana maddesi İzmir'deki deprem ile ilgili, Türkiye'de atılacak adımların deprem gerçeğine göre olması gerektiğini söyledi. Akşener ayrıca, felaket üzerinden siyasi hesap peşinde koşmadıklarını vurguladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki depremin ardından bölgeyi incelediklerini kaydeden Akşener, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.

"Hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık''

Akşener, depreme karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız." dedi ve şunları söyledi:

"İzmir'deki çalışmaları gözlemledik''

"Haftasonu yaşadığımız deprem felaketi... Dolayısıyla kalbimiz İzmir'de atıyor. Hayatını kaybeden 100 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 994 yaralı vatandaşımızı da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

Afetten etkilenen vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yürütülen çalışmaları gözlemleyerek İYİ Parti olarak nasıl destek olabiliriz, hangi konularda destek olabiliriz, anlamak için cumartesi günü İzmir'deydik.

"Canla başla mücadele ettiklerini gördüm''

Başta AFAD olmak üzere devletimizin tüm birimlerinin, belediyelerimizin, özel arama kurtarma ekiplerimizin, sağlık ordumuzun ve vatandaşlarımızın canla başla mücadele ettiklerini gördüm. Enkaz üstünde şov yapanlara inat, olağanüstü bir gayret ve özveriyle enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun.

"Yurdumuz deprem kuşağı üzerinde''

Yurdumuzun bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz. Atılacak her adımın bu gerçeğe uygun olması gerektiğini de biliyoruz. Ancak bütün bunları bilmek maalesef yeterli olmuyor. O gerçeğe uygun adımları atabilme aklını ve izanını göstermemiz gerekiyor.