İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket! Haluk Levent duyurdu
Sanat ve spor dünyasından bir çok isim, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası harekete geçti. Sanatçı Haluk Levent, yapılan yardımları sosyal medya hesabından duyurdu.
Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent, cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'e 1500 adet koli yardımında bulunduğunu ifade etmiş; "STK Afet Koordinasyon Platformu ile ortak hareket ediyoruz. AHBAP Derneği olarak deprem bölgesine 1500 koli yardımında bulunduk. Sizlerden de battaniye ve kuru gıda istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Çağrısı sonrası sanat ve spor dünyasından bir çok isim, harekete geçerken; Haluk Levent, yardımda bulunanları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte yardımda bulunan isimlerden bazıları...
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