İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket! Haluk Levent duyurdu

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent, cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'e 1500 adet koli yardımında bulunduğunu ifade etmiş; "STK Afet Koordinasyon Platformu ile ortak hareket ediyoruz. AHBAP Derneği olarak deprem bölgesine 1500 koli yardımında bulunduk. Sizlerden de battaniye ve kuru gıda istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.