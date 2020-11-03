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FETÖ'ye Samsun merkezli operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN merkezli 2 ilde daha gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda; ByLock kullandıkları tespit edilen çeşitli yerlerde çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli Bafra ilçesi, İstanbul ve Çorum illerini kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanların aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler hakkında ilgili soruşturma devam ediyor.

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