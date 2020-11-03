Viyana'daki terör saldırısında 4 kişi öldü! Saldırganlar IŞİD sempatizanı

AVUSTURYA'da önceki gece gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, saldırganların 'IŞİD sempatizanı' olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

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Saldırı sonucunda çok sayıda ülke kınama açıklamasında bulunurken, Almanya Başbakanı Angela Merkel de "İslamcı terör ortak düşmanımızdır" açıklamasında bulundu.

İki erkek ve bir kadın sivilin hayatını kaybetti

Avusturya'da dün meydana gelen terör saldırıları sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer tarafından yapılan açıklamada, iki erkek ve bir kadın sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, silah ve sahte intihar yeleği giyen saldırganlardan birinin de polis tarafından vurulduğu açıklandı.

'IŞİD sempatizanı'

Nehammer ayrıca, saldırının ardından başlatılan ve devam eden soruşturmada, saldırganların 'IŞİD sempatizanı' olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Saldırganların tam sayısının hala kesinleşmemiş olması nedeniyle, saldırıya ilişkin ayrıntılar belirlenmeye çalışılırken Viyana halkından 'Salı günü evlerinde kalmaları' istendi.

15 kişi yaralandı

Biri polis memuru olmak üzere 15 kişinin yaralandığı saldırılar, şehir merkezinde bulunan sinagog çevresinde başlamıştı. Bu bölge aynı zamanda şehrin bar ve restoranların bulunduğu kalabalık bir alan. Saldırganların eş zamanlı olarak düzenledikleri saldırıda şehrin 6 farklı noktası hedef alındı.

Sert tepkiler

Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz da, saldırıyla ilgili olarak "Hala devam etmekte olan aşağılık bir terör saldırısının kurbanlarıyız" ifadelerini kullandı. Saldırı sonucunda çok sayıda ülkeden kınama ve dayanışma mesajları geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, saldırının ardından yaptığı açıklamada "İslamcı terör ortak düşmanımızdır" açıklamasında bulundu.