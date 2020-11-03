İstanbul depreminde 48 bin bina ağır hasar alacak! İBB’nin çalışması çok korkuttu

Risk Analiz Çalışması

Bu kapsamda geçtiğimiz temmuz ayında İBB, “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni başlattı. Avcılar ve Silivri'de başlayan hızlı tarama yöntemleri tüm İstanbul'da risk sıralamasına göre devam edecek. İstanbul'da toplam 1 milyon 166 bin bina bulunuyor.