Sezgin Baran Korkmaz'dan alkışlanacak hareket! İzmir'de Ayda'yı kurtaran kahramanla ilgili harekete geçti

SBK Holding Kurucu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Ayda bebeği kurtaran AFAD personelinin çocuklarının üniversite bitene kadar tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı.

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İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebeğe canlı ulaşıldı. AFAD personelinin Ayda bebeği bulduğu zamanki sevinci herkesi duygulandırdı.



SBK Holding Kurucu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Ayda bebeği kurtaran AFAD personeliyle ilgili harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Korkmaz "Ayla bebeği kendi yavrusunu bulmuş gibi sevinen AFAD personelinin çocuklarının üniversite bitene kadar tüm okul masraflarının tamamı tarafımdan karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.