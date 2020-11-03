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Onyekuru Galatasaray'a gelmek için şart koştu

Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu için devreye girdi, Nijeryalı oyuncu isteğini iletti. 23 yaşındaki sol kanat "Altı aylığına gelmem" derken yeni formül 1.5 yıllık kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu ile alabilmek.

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Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında kanat forvet transferi yapacak. Listenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu. İşte detaylar...

Sabah'ın haberine göre; geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı. Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor. FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.

''Galatasaray'a dönmek isterim" 
Onyekuru da ilk kez Aslan'a şart koştu ve "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yolladı.

Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor
23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek. 2018'de UEFA ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzalayan Galatasaray'da FFP kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor.

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