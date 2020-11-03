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Gazeteci Cem Küçük'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Gazeteci Cem Küçük, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dünyanın başına bela olan Yeni tip koronavirüs gazetecilere sıçrayışını sürdürüyor. İsmail Küçükkaya'dan sonra son olarak Gazeteci Cem Küçük, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Küçük, Twitter hesabından dünkü paylaşımında, koronavirüs testi yaptırdığı için TGRT Haber’deki programına çıkmadığını söylemiş, test sonucunu beklediğini kaydetmişti.

Söz konusu paylaşımını alıntılayan Cem Küçük, "Testim pozitif." açıklamasını yaptı.

Cem Küçük'ün paylaşımı:

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