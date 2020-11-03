İzmir'de depremzedeler için ücretsiz dağıtılıyordu! Toplayıp marketinde sattığı iddia edildi

İzmir'de deprem sonrası depremzedeler için yardım için gönderilen eşyaları sattığı belirlenen şahıs hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Bugün yine aynı durum bir başka tarafından tesir etti. Vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.