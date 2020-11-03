İzmir'de depremzedeler için ücretsiz dağıtılıyordu! Toplayıp marketinde sattığı iddia edildi
İZMİR'de deprem sonrası gönderilen yardımlıkları toplayan şahsın kendi marketinde satmaya çalıştığı iddia edildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, şahsın elindeki poşetleri markete taşıdığı görüldü. İddialar üzerine M.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.
İzmir'de deprem sonrası depremzedeler için yardım için gönderilen eşyaları sattığı belirlenen şahıs hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Bugün yine aynı durum bir başka tarafından tesir etti. Vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.
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Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görüldü.
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Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı
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Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı
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