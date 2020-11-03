Sivasspor - Qarabağ maçına Portekizli hakem

Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Qarabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.