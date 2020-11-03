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Filmlere konu olan olay Yalova'da gerçek oldu! 27 yıl sonra gelen itiraf şoku yaşattı

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'da 'Arzu Karadeniz' 27 yaşında evlatlık olduğunu öğrendi. Öz olarak bildiği anne ve babası hakkında gerçeği öğrenen genç kadın şoku yaşadığını söyledi. Evlatlık alan aile tarafından ismi de değiştirilen genç kadın şimdi biyolojik ailesini arıyor.

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1993 yılında haziran ayının 20’sinde dünyaya gelen Arzu Karadeniz, 27 yıl önce daha bir haftalıkken evlatlık alındı. Şimdi de biyolojik ailesini arıyor. Arzu Karadeniz evlenip baba ocağından ayrıldı, 71 yaşındaki babası Mehmet Karadeniz rahatsızlandı ve ameliyat olması gerekiyordu, eşi Nebahat Karadeniz’de Alzheimer hastalığına yakalanmıştı. Çocukları olan Arzu’yu eve çağıran çift, 27 yıl sonra o gerçeği paylaştı.

Çınarcık ilçesinde yaşayan ailede baba Mehmet Karadeniz, "Artık yaşlandık ve annende bende hastayım, gerçek aileni bul onları tanımak senin de hakkın” diyerek Arzu Karadeniz’e evlatlık olduğunu itiraf ediyor. Kızına belgeleri veren Baba Karadeniz, seni bugüne kadar el üstünde tutarak büyüttüm, gerçek evladım gibi baktım sende bize baktın, aileni bul bize bir şey olursa yalnız kalma belki kardeşlerin vardır diyerek ellerindeki tüm bilgileri kızıyla paylaşıyor.

Evlatlık alan aile ismini değiştirmiş

Kayıtlara göre 1993 yılında Canan, Akif Çilek tarafından çocuk esirgeme kurumuna bırakılan Arzu Karadeniz’in ismi Hülya Çilek olarak görülüyor. Çocukları olmayan Mehmet Karadeniz tarafından ise bir haftalıkken evlat ediniliyor. Evlat edinen ailesi tarafından mahkeme kararıyla ismi Arzu Karadeniz olarak değiştiriliyor.

Şimdi o soruları merak ediyor

Evlat edindiğini öğrenen Arzu Karadeniz, “Bunu öğrendiğimde şok geçirdim. İnsan kendini gerçekten çok kötü hissediyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bu hissi gerçekten yaşayan bilir. Şu anki anne babamı çok seviyorum. Onları asla bırakmam. Ama kardeşlerim var mı bunları çok merak ediyorum. Onları tanımak istiyorum. Anne babamı da merak ediyorum. Beni neden çocuk esirgeme kurumuna bıraktılar bunları merak ediyorum. 27 yıl özlem hasret hepsi bir arada inşallah biyolojik ailemi bulurum” dedi.

"Biyolojik ailesini inşallah bulur"

27 yıl hiçbir ihtiyacını esirgemediğini ifade eden Mehmet Karadeniz, “27 yıl baktım büyüttüm Allah razı olsun bu zamana kadar da bir kötülüğünü görmedim. Bu zamana kadar tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştım yeter ki insanlara mahcup olmasın bütün istediklerini yerine getirdim. biyolojik ailesini inşallah bulur” dedi.

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