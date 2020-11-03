Ankara'da Rus eşe öldüresiye dayak terörü! Banyoya soktu kanlar içinde bıraktı
ANKARA'da güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35) eşi Salih G.'den öldüresiye şiddet görmeye başladı. Uzaklaştırma kararına rağmen evi basan sözde koca, banyoya soktuğu eşini kanlar içinde bıraktı, köprücük kemiğini kırdı. Genç kadın kabusu gözyaşları içerisinde anlattı.
Güzellik uzmanı Vera Chikareva, 1.5 yıl önce tanıştığı sebze meyve toptancısı Salih G. ile 19 Ekim 2019 tarihinde evlendi. Chikareva, evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladı ve her seferinde onu affetti. Chikareva, geçen 2 Eylül'de eşi tekrar şiddet uygulayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı.
Banyoda dövdü: Ancak boşanmak istemeyen Salih G., uzaklaştırma tedbirine rağmen önce geçen 2 Ekim'de, sonra 25 Ekim'de eşine tekrar şiddet uyguladı. Salih G., 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle eşinin yalnız yaşadığı evine gitti. Burada alkol alan Salih G., barışma teklifini kabul etmeyen eşini saçından sürükleyerek banyoya götürüp, öldüresiye dövdü.
Kanlar içinde kaldı: Eli yüzü kan içinde kalan kadın, gürültüyü duyarak gelen komşusu ve eski eşinin yardımıyla hastaneye götürüldü.
Tedavi altına alınan Chikareva'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Tedavisi tamamlanan Chikareva, darp raporu alarak eşinden şikayetçi oldu.