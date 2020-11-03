Ankara'da Rus eşe öldüresiye dayak terörü! Banyoya soktu kanlar içinde bıraktı

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, 1.5 yıl önce tanıştığı sebze meyve toptancısı Salih G. ile 19 Ekim 2019 tarihinde evlendi. Chikareva, evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladı ve her seferinde onu affetti. Chikareva, geçen 2 Eylül'de eşi tekrar şiddet uygulayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı.